Rifiuti, cambia il calendario per alcune zone dell’Arancio e di San Filippo

È tutto pronto: da lunedì (30 novembre) scatta, per alcune zone della periferia, il nuovo ecocalendario di Sistema Ambiente. Le modifiche, come già annunciato nei giorni scorsi, anche attraverso una massiccia campagna pubblicitaria e la consegna porta a porta organizzata dall’azienda di servizi di igiene urbana, riguardano alcune vie del quartiere Arancio, che si spostano in parte da zona gialla a zona rossa e in parte da zona gialla a zona blu, e di San Filippo, che si spostano da zona gialla a zona blu. In tutti i casi, per conoscere i cambiamenti, è possibile visionare sul sito l’elenco dettagliato delle vie interessate.

La zona rossa sarà interessata da un’ulteriore modifica: il vetro non verrà più ritirato il sabato mattina ma il mercoledì, sempre di mattina. Questo sia per utenze domestiche che non domestiche. Inoltre, il ritiro aggiuntivo di pannoloni e pannolini passerà dal sabato pomeriggio al mercoledì pomeriggio, mentre il ritiro del Rur-non riciclabile sarà spostato al sabato mattina, invece del mercoledì mattina. Le stesse modifiche avranno effetto anche per i calendari delle utenze non domestiche. Con l’aggiunta che il vetro sarà invece recuperato il mercoledì mattina e il sabato pomeriggio. Nella zona blu il calendario rimane invariato sia per utenze domestiche che non domestiche.

Il calendario aggiornato si può scaricare a questo link.

Sistema Ambiente ricorda che le stazioni ecologiche di Mugnano, S. Angelo in Campo, Pontetetto e Monte San Quirico, insieme con la sede centrale dell’azienda, a Borgo Giannotti, sono dotate dei Garby, ai quali è possibile accedere con la tessera consegnata gratuitamente dall’azienda (si può richiedere una tessera aggiuntiva per ogni utenza al costo di 10 euro). Nelle stazioni ecologiche i cittadini potranno conferire i rifiuti direttamente, in aggiunta alla raccolta porta a porta. Per ritirare la tessera occorre recarsi nella sede di Sistema Ambiente, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17. Qui, e nei soliti orari, sarà possibile richiedere di sostituire i contenitori rotti, ritirare i nuovi contenitori del vetro e il kit di sacchetti gialli. Quest’ultimo può essere ritirato anche alle stazioni ecologiche.

Si ricorda, infine, che le utenze che usufruiscono del servizio di ritiro aggiuntivo gratuito di pannoloni e pannolini, dovranno seguire il calendario del porta a porta, utilizzando l’apposito sacchetto. Per rinnovare questo servizio, è sufficiente inviare il relativo modulo entro il 31 gennaio di ogni anno.