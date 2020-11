Sant’Anna, viale Catalani riapre dopo l’asfaltatura nella prima settimana di dicembre

Riaprirà nella prima settimana di dicembre viale Catalani, dopo il completamento delle opere di finitura di piazzale Boccherini dove è stata realizzata la nuova rotatoria.

L’ultimo anno sarà completo nei prossimi giorni: mancava, infatti, la riasfaltatura della strada per consentire la riapertura della viabilità, a doppio senso di circolazione, come richiedevano i commercianti.

Un cantiere quello per il nuovo sistema viario della zona che aveva provocato oltre che proteste da parte dei negozi della zona, in qualche caso anche vere e proprie “defezioni” e spostamento di sede delle attività che per lungo tempo si sono sentite penalizzate dai cambiamenti e dalle limitazioni del traffico dovute allo svolgimento del cantiere.

A dare l’annuncio è stato l’assessore alle strade, Celestino Marchini: “In piazzale Boccherini è stato completato l’asfalto nelle corsie laterali rispetto alla Porta. Ora si asfalta via Catalani che sarà riaperta nella prima settimana di dicembre a completamento della seconda fase di modifica del traffico nella zona”.