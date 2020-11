Scuole aperte, appuntamenti negli istituti dell’Isi Machiavelli

Scuola aperta agli istituti dell’Isi Machiavelli di Lucca. L’appuntamento è per sabato (5 dicembre) e sabato 9 gennaio prossimo.

Ecco gli orari: 10,30-12 Istituto professionale ‘Civitali’, indirizzi: servizi per la sanità e l’assistenza sociale e industria e artigianato per il made in Italy (abbigliamento e moda); dalle 15 alle 16,30 al liceo classico Machiavelli; dalle 16,30 alle 18 al liceo delle Scienze umane ‘Paladini’ (anche per l’opzione economico-sociale).

Dal 23 novembre, saranno organizzati degli sportelli settimanali a disposizione delle famiglie e per rispondere meglio alle loro domande.

Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Meet. Gli studenti e le famiglie dovranno inviare una mail di prenotazione all’indirizzo della scuola che interessa orientamento.civitali@isimachiavelli.com, orientamento.classico@isimachiavelli.com, orientamento.paladini@isimachiavelli.com e riceveranno, poco prima dell’inizio della riunione, il link per l’accesso.