Il Panathlon accende l’albero dello sport nel centro di Lucca

Domani (7 dicembre) alle 18 in piazza Guidiccioni angolo via Sant’Andrea, nel centro di Lucca, è prevista l’accensione dell’albero dello sport, come simbolo di una piccola ma augurale ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

L’iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’Ufficio scolastico territoriale, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca ed in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana.

L’albero è stato offerto dall’Unione dei Comuni della Garfagnana.

L’evento sarà organizzato tenendo conto delle disposizioni in tema di distanziamento e sicurezza.