Possibile spostarsi tra comuni per andare dagli artigiani di fiducia, soddisfazione Cna

E’ possibile spostarsi tra comuni per andare dai propri artigiani di fiducia. A mettere la firma sull’ordinanza è stato il presidente della Regione Eugenio Giani, incassando l’apprezzamento della Cna.

“L’ultima ordinanza è una boccata di ossigeno per chi ha un’attività di servizi alla persona nella nostra provincia – commenta il presidente Cna Lucca Andrea Giannecchini -. La Regione ha infatti annunciato che i cittadini possono spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona. Ad esserne beneficiati sono in primo luogo parrucchieri, estetisti e carrozzieri. Settori in grande sofferenza che interessano centinaia di imprese. Solo le estetiste nella nostra provincia sono oltre 300 per quasi mille addetti. Ma il divieto limitava anche molto i cittadini in generale che, con tali professionalità, hanno da sempre un rapporto di fiducia coltivato nel tempo che, difficilmente, può venire sostituito con rapidità”.

“Siamo molto soddisfatti di un provvedimento che come Cna avevamo richiesto con forza – prosegue Giannecchini – e che permette agli acconciatori, ai tatuatori, alle estetisti e ai carrozzieri di poter erogare i propri servizi altamente personalizzati e professionali anche alla propria clientela proveniente da comuni limitrofi”. La Cna sta anche chiedendo un intervento affinché la possibilità di raggiungere i propri artigiani di fiducia nei comuni limitrofi sia formalmente riconosciuta a livello nazionale, evitando quindi la confusione di eventuali provvedimenti discordanti anche all’interno della stessa regione.