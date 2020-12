Cercasi una famiglia per Palla di Neve

Palla di neve è un gatto maschio di circa 8 anni, castrato, fiv/felv negativo. Ha vissuto finora in colonia ma è molto buono tanto da sembrar già un “gatto di casa”.

La vita di strada con tutti i pericoli che comporta è sempre stata rischiosa per lui, dato il suo carattere troppo socievole. Inoltre adesso il micio soffre di insufficienza renale e rimetterlo in colonia sarebbe davvero pericoloso, visto che richiederà un‘alimentazione regolata e un adeguato controllo del suo stato di salute. Al momento è in stallo a casa di una volontaria veterinaria.

Palla di neve va d’accordo con gli altri gatti e sembra anche con i cani. Ora serve trovare una giusta famiglia per lui, non necessariamente a Lucca.

Per ulteriori informazioni si può inviare uin messaggio anche Whatsapp a Sara (340.9061084) o Tiziana (347.6810729).