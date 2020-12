Decreto per le feste, annullati i mercatini di Natale in piazza Napoleone

Annullata la tradizionale fiera di Natale in piazza Napoleone in programma che sarebbe dovuta partire, come da consuetudine, da ieri (8 dicembre) e sarebbe finita il 6 gennaio.

Per contenere l’epidemia da Covid-19 il governo ha emanato vari provvedimenti governativi per tutelare la salute pubblica che stanno portando al rinvio di eventi e manifestazioni nell’intento di scongiurare ogni tipo di assembramento.

In particolare, l’ultimo decreto (3 dicembre), in vigore fino al 15 gennaio, vieta espressamente “le sagre, le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi”. Tra questi, dunque, anche i mercatini di Natale, che anche a Lucca salteranno.