Shopping natalizio, alle Tagliate l’ok per due domeniche di mercato

Due domeniche di mercato, il 13 e il 20, in piazzale Don Baroni. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta di Confesercenti Toscana nord di concedere queste due date ulteriori, rispetto ai tradizionali appuntamenti settimanali che ovviamente sono confermati, per favorire lo shopping natalizio anche tra i banchi degli ambulanti.

“Dobbiamo ringraziare pubblicamente la giunta comunale di Lucca, ed in particolare l’assessore Chiara Martini, per aver accolto la nostra richiesta in tempi rapidissimi – spiega il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana nord, Daniele Benvenuti – comprendendo le necessità di una categoria pesantemente colpita dai due lockdown. Grazie anche all’ufficio Suap che come sempre ha risposto in maniera altrettanto immediata. Abbiamo atteso che la Toscana rientrasse nella zona arancione, con la riapertura dei mercati, per presentare la richiesta di svolgere due mercati le domeniche 13 e 20 con il tradizionale orario di vendita di quelli settimanali”.

Il mercato domenicale, quindi, si svolgerà con i banchi previsti il sabato permettendo comunque a coloro che montano il mercoledì la priorità di scelta per i posti disponibili. “Così come il commercio a posto fisso ha la possibilità di rimanere aperto fino alle 21 – conclude il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana nord – anche gli ambulanti potranno venire incontro alla propria clientela con queste due date in più. Ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli sanitari peraltro sempre rispettati nei mercati settimanali che si svolgono all’aperto ed in totale sicurezza”.

“Abbiamo deciso di accogliere in modo tempestivo la richiesta che ci è pervenuta da Confesercenti Toscana Nord – spiega l’assessora alle attività produttive Chiara Martini – per permettere agli ambulanti il recupero dei mercati non svolti nel periodo in cui la Toscana è stata collocata nella cosiddetta ‘zona rossa’, con tutte le restrizioni che ciò ha comportato per il contenimento dei contagi da Covid-19. Con il recente passaggio della nostra regione in ‘zona arancione’, sarà infatti possibile lo svolgimento del mercato nella sua modalità classica, vale a dire con la presenza dei banchi di tutte le categorie merceologiche. Si tratta dunque di una compensazione, sia pure del tutto parziale, delle molte edizioni ordinarie che hanno visto nelle ultime settimane numeri ristretti di operatori, limitati a quelli del settore alimentare e della vendita di fiori, e che sono stati frequentati da un numero minore di clienti”.

Le due date straordinarie del mercato di piazzale Don Baroni andranno ovviamente ad aggiungersi agli appuntamenti classici del mercoledì e del sabato, regolarmente in programma già da questa settimana.

“Gli uffici del Suap – aggiunge Martini – stanno facendo un lavoro intenso perché il passaggio da un tipo di zona all’altro cambia notevolmente la situazione per le attività commerciali, e in particolare per quelle mercatali, e dunque dobbiamo adeguarci in fretta per fornire risposte immediate agli operatori. In questo caso specifico, oltre al passaggio formale della delibera in giunta, necessario ad autorizzare le due edizioni straordinarie, il Comune è impegnato a garantire tutti gli aspetti legati alla logistica”.