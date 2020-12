Misericordia di Lucca, il 20 dicembre si vota per il rinnovo di magistrato e probiviri

Domenica 20 dicembre dalle 8 alle 20 nella sede della Misericordia di Lucca in via Cesare Battisti si terrà l’assemblea elettiva per il rinnovo dei collegi magistrato e probiviri.

Tutte le persone iscritte alla Misericordia, per esercitare il diritto di voto, devono essere in pari con la quota associativa 2020 e presentarsi al seggio con un documento di identità valido. Il pagamento della quota associativa può essere regolarizzato anche al seggio elettorale. L’elenco dei canditati è visibile nella sede della Misericordia. In caso di incompatibilità con la normativa regionale per il contenimento del contagio l’assemblea elettiva sarà ulteriormente rinviata.