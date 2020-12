Nel quadro delle iniziative promosse con le scuole lucchesi Ctt Nord ha coinvolto alcune classi dell’istituto d’arte Passaglia. Gli studenti hanno ideato e realizzato alcuni disegni in tema natalizio che l’azienda ha collocato presso sei pensiline di attesa del bus.

Le decorazioni per le pensiline sono state realizzate grazie al contributo di IgpDecaux Spa, leader in Italia per la comunicazione esterna, che ha riprodotto ed esposto gratuitamente i disegni degli studenti che hanno inviato il loro lavoro.

Questi i partecipanti: Bianca Benedetti (5C), Caterina Luchi (5B), Andrea Menicucci (5B9, Sara Novi (5B), Vittorio Passaglia (5B), Runa Maria Luce Runggatscher (5B), Asia Matutini (5B).

Ctt Nord consegnerà in omaggio ai partecipanti un abbonamento al bus. La consigliera di amministrazione Simona Deghelli così commenta l’iniziativa: “Ringrazio – dice – gli studenti per i bellissimi lavori da loro prodotti, e la dirigente della scuola Maria Pia Mencacci, la professoressa Barbara Baroncelli, la professoressa Maria Teresa Biagioni ed il professor Federico Baldassini, per la loro collaborazione. Un rapporto quello con l’istituto Passaglia iniziato alcuni fa e che si è consolidato nel tempo”.

Così commenta infine la dirigente Maria Pia Mencacci: “La collaborazione con Ctt è un esempio molto interessante di interazione tra la nostra scuola e la realtà del territorio. È bello vedere i luoghi della quotidianità cittadina trasformati e rallegrati dalla creatività dei ragazzi. Mi auguro che il progetto prosegua e possa svilupparsi ulteriormente”.