Croce Verde Ponte a Moriano, si inaugura una nuova ambulanza

Domani mattina (15 dicembre) alle 11 nella sede in via Vecchiacchi 17 Ponte a Moriano, la signora Maria Paola Mennucci inaugurerà l’ambulanza che ha gentilmente donato in ricordo della madre Anna Maria.

L’ambulanza potenzierà il parco mezzi dell’associazione. Per la stessa avere ambulanze efficienti ed adeguatamente attrezzate per rispondere a tutte le esigenze della popolazione è un grande sollievo, soprattutto in momenti di difficoltà come quello attuale.

L’inaugurazione verrà svolta in forma privata a causa delle restrizioni Covid: i volontari virtualmente presenti porgeranno il proprio saluto e il sentito ringraziamento a Maria Paola Mennucci per il suo gesto d’amore nei confronti della Croce Verde di Ponte a Moriano e della popolazione che avranno a disposizione questo nuovo mezzo.