Grandi eventi 2021, l’amministrazione incontra Mimmo D’Alessandro

Nonostante l’impossibilità di prevedere gli sviluppi dell’emergenza sanitaria questa mattina (14 dicembre) si è tenuto un incontro preliminare fra Mimmo D’Alessandro e gli assessori alla cultura Stefano Ragghianti e alla sicurezza Francesco Raspini per affrontare il tema della ripartenza delle maggiori manifestazioni della città. La volontà dell’amministrazione è quella di mantenere un calendario 2021 ricco di eventi, nell’ovvio rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali che seguiranno l’evolversi della pandemia. Per adesso ancora tanti i punti interrogativi sospesi attorno al Summer Festival e al Lucca Comics and Games.

“Questa mattina ci siamo riunito per ribadire la nostra volontà di mantenere un calendario 2021 di tutti gli eventi molto ricco, sperando di tenere due tra le manifestazioni più importanti, ovvero il Summer Festival e il Lucca Comics and Games – spiega l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti – Naturalmente sono ancora tante le preoccupazioni e le incertezze per i prossimi mesi. La speranza è che il 2021 inoltrato apra margini per poter realizzare questi eventi simbolo della nostra città e noi dobbiamo farci trovare pronti. E’ chiaro che molte decisioni non dipendono né dall’amministrazione né dagli organizzatori. Io credo che non sarà né un 2018 né un 2020, qualche margine in più dovrebbe esserci anche grazie alle possibilità che si apriranno con il vaccino. Questa estate le tante associazioni sono riuscite a mettere in piedi diversi eventi, seppur con numeri diversi. Noi ci auguriamo che il 2021 permetta almeno qualche spiraglio di questo tipo anche se per adesso non possiamo prevedere dove, come e quando”.