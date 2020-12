Qualità della vita, la provincia di Lucca perde altre 11 posizioni nella classifica del Sole 24 Ore

Qualità della vita, Lucca perde altre 11 posizioni secondo la classifica del Sole 24 Ore.

È stata pubblicata oggi (14 dicembre) sul quotidiano economico la consueta analisi sui diversi indicatori e per la provincia la sorpresa è amara: perse, infatti, altre 11 posizioni dopo che già l’anno passato c’era stato un arretramento di ulteriori undici posti.

Il miglior indicatore riguarda cultura e tempo libero, in cui Lucca si posiziona al 30esimo posto. Bene anche ricchezza e consumi (44esimo), affari e lavoro (49esimo). A penalizzare la classifica generale della provincia le graduatorie di giustizia e sicurezza (68esimo posto), ambiente e servizi (57esimo) e demografia e società (99esimo).

Nel dettaglio spiccano le buone prestazioni nella spesa delle famiglie (nono posto) e per i nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni (17esimo). Bene anche il numero di Pos attivi, che mettono la provincia al nono posto assoluto in Italia. Sesto posto in Italia per la provincia di Lucca per la spesa al botteghino negli spettacoli, decimo per il numero di ristoranti, 18esimo per le librerie, 20esimo per indice di lettura dei quotidiani e 22esimo per il numero dei bar.

Le note negative, come detto, arrivano dalla sezione demografia e società: 88esimo posto per tasso di natalità e 83esimo per indice di vecchiaia. Metà bassa della classifica anche per numero di medici di medicina generale. Preoccupante anche il dato sul consumo di farmaci, in particolare valmanti e sonniferi e medicinali per combattere la depressione. Anche sulla sicurezza non va benissimo: posizioni basse per furti, furti in abitazione, furti in esercizi commerciali e incendi. Tanti anche gli incidenti stradali e le truffe e le frodi informatiche. Lucca si piazza al 76esimo posto per indice di criminalità, che indica il totale dei delitti denunciati, in una graduatoria ‘inversa’ in cui è più virtuoso chi è nelle posizioni di vertice.

Novità dell’anno anche l’inserimento dell’effetto Covid. Lucca si piazza al 63esimo posto in Italia per numero di casi. Il tasso di mortalità, invece, colloca la provincia al 47esimo posto.

Qui è possibile leggere tutti i dati a livello provinciale.