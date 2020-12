“Sanità, no all’autonomia differenziata”, presidio in piazza a Lucca

Venerdì prossimo (18 dicembre) il comitato per il ritiro di qualunque autonomia differenziata e la Rete dei numeri pari promuovono anche a Lucca una mobilitazione nazionale “contro la secessione dei ricchi propagandata come regionalismo differenziato che – si legge in una nota – distruggerebbe l’unità della Repubblica creando cittadini e cittadine di serie A, B e persino Z a seconda del luogo di residenza”.

Si parla di sanità e pandemia: “In questi anni – spiegano i promotori dell’iniziativa – abbiamo visto come la regionalizzazione del servizio sanitario nazionale e le relative privatizzazioni abbiano causato disastri, negato diritti a milioni di cittadine e cittadini italiani e amplificato l’impatto della pandemia da Covid19. Il disegno di legge Boccia getterebbe le basi per la costruzione di 20 piccole patrie dando a ognuna la possibilità di gestire autonomamente il sistema scolastico, la tutela del territorio e dell’ambiente, la sanità e il gettito fiscale anteponendo la legge del profitto ai bisogni della popolazione. Inoltre il collegato alla legge finanziaria renderebbe impossibile il ricorso al referendum popolare.

Per fermare questo progetto è stato organizzato un presidio a Lucca in Piazza Napoleone davanti alla Prefettura venerdì (18 dicembre) dalle 17 alle 19, rispettando le regole anti Covid e cioè con il distanziamento e con le mascherine, per dire no all’autonomia differenziata.