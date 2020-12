Nel fine settimana torna anche il tradizionale mercato dell’antiquariato

Questo fine settimana si svolgerà anche il tradizionale mercato dell’antiquariato. Il Comune di Lucca ha infatti confermato che sabato 19 e domenica 20 dicembre, saranno presenti le bancarelle in piazza Antelminelli, via del Battistero, piazza San Giovanni, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via del Battistero e vie limitrofe ma anche il mercato di piazzale Don Baroni.

“Con la prospettiva del rientro ufficiale nella zona gialla della regione Toscana abbiamo potuto sciogliere le riserve sullo svolgimento delle due manifestazioni commerciali, in particolare il mercato di piazzale Don Baroni ci sarà anche domenica – dichiara l’assessora alle attività produttive Chiara Martini – siamo davvero felici che gli operatori possano tornare a lavorare e la città possa riprendere, proprio in occasione delle feste, alcuni giorni importanti di attività ma è necessario che tutti, operatori e visitatori, adottino i comportamenti più responsabili con la massima attenzione a evitare situazioni di pericolo”.