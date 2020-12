Apre anche a Ponte a Moriano la Fonte del Futuro: il secondo dei quattro nuovi punti di erogazione di acqua buona che Comune di Lucca e Geal hanno iniziato ad installare in altrettante zone del territorio comunale è stato avviato questa mattina (sabato 19 dicembre) alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Francesco Raspini e di Giuseppe Palagi di Geal. L’erogatore di acqua pubblica, gassata e refrigerata, – che dà la possibilità ai cittadini di rifornirsi senza provocare l’impatto sull’ambiente causato dalla plastica monouso – è stata installata nell’area parcheggio ubicata dietro al Teatro Comunale.

“Un altro passo – afferma Raspini – verso la strategia di sostenibilità del Comune di Lucca per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A gennaio apriremo altri due punti a Santa Maria a Colle e Pontetetto e posso annunciare che Comune e Geal stanno lavorando alla progettazione di nuove Fonti del Futuro in altri punti strategici del territorio comunale”.

“La nuova Fonte del Futuro – aggiunge il presidente Geal Giulio Sensi – è particolarmente importante perché si alimenta con la sorgente de Le Vene che si trova a monte di Ponte a Moriano, la fonte di alimentazione del sistema acquedottistico della zona. La sorgente è quella con la maggiore portata d’acqua tra tutte quelle presenti sul territorio comunale ed è un’acqua di grande qualità, ora disponibile anche gassata”.

Comune di Lucca e Geal hanno piacere di ricordare che a creare il nome de Le Fonti del Futuro sono stati alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Busdraghi di Mutigliano che hanno proposto Fonte del Futuro anche come logo che è stato inserito nelle migliaia di borracce che Comune di Lucca, Geal e Sistema Ambiente hanno prodotto per gli studenti e che verranno consegnate in sette istituti scolastici non appena la didattica riprenderà regolarmente in presenza.

L’erogazione dell’acqua gassata o refrigerata sarà per i primi mesi gratuita. Una volta che anche le altre due fonti del futuro saranno operative, ad iniziare dalla primavera, verrà richiesto ai fruitori un contributo simbolico di cinque centesimi al litro al fine di disincentivare gli sprechi. Il contributo sarà pagabile con tessere ricaricabili in modo digitale tramite Waidy, la app che già adesso ospita la mappa di tutte le fontane attive nel territorio comunale di Lucca.