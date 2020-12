Sfilata di vespe per solidarietà agli sport fermi per la pandemia

Una iniziativa per testimoniare presenza e dare una speranza per il futuro dello sport. Oggi (19 dicembre) alle 17 la Asd Vespa Club di Lucca, affiliata Libertas, sfilerà per alcune vie della città e sosterà – per una foto di gruppo nel rispetto delle distanze di sicurezza – davanti all’albero dello sport, allestito in Piazza Guidiccioni per dare un messaggio forte di unione e di vitalità del mondo dello sport, nonostante i gravi problemi causati dalla pandemia.