Tornano all’asta ex caserma della guardia di finanza e planetario

Tornano all’asta, nel 2021, l’ex caserma della guardia di finanza in piazzale Risorgimento e il planetario a San Marco. Sono questi i due edifici inseriti nel piano degli immobili soggetti a dismissione e valorizzazione in vista dell’approvazione del bilancio preventivo del Comune di Lucca.

La base d’asta per Palazzo Bertolli, l’ex caserma della Guardia di Finanza, sarà di un milione e 70mila euro. Chi si aggiudicherà l’immobile potrà alternativamente ottenere la concessione per 30 anni della porzione ovest di piazzale Risorgimento, attualmente parcheggio pubblico, a fronte del pagamento della Cosap maggiorata di 25mila euro l’anno per compensare le minori entrate di Metro; oppure acquistare per 90 anni il diritto di superficie dell’area per costruire un parcheggio interrato di pertinenza esclusiva dell’immobile per 180mila euro.

La base d’asta per il planetario di San Marco, invece, è di 720mila euro.

Nel piano è inserita anche la valorizzazione del complesso del mercato del Carmine, valorizzazione che dovrebbe essere attuata mediante l’affidamento in concessione a fronte di un progetto di utilizzo e rilancio complessivo dell’immobile.