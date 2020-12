Mense e trasporti scolastici, via ai pagamenti digitali

Da oggi (22 dicembre) sarà più semplice e immediato per le famiglie lucchesi effettuare il pagamento delle rette di mensa e trasporto scolastico e dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia. L’amministrazione comunale ha infatti attivato la nuova modalità di pagamento tramite la piattaforma pagoPa, il sistema nazionale realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che consentirà di effettuare i propri versamenti online o presso gli sportelli degli operatori che hanno aderito all’iniziativa.

“Abbiamo deciso di iniziare a utilizzare il nuovo sistema prima di tutto in ambito scolastico – spiegano gli assessori all’innovazione Gabriele Bove e ai servizi educativi Ilaria Vietina –, dove i pagamenti devono essere effettuati, almeno in parte, con scadenze assai ravvicinate e, dunque, avere a disposizione un modo più agevole per eseguire i versamenti rispetto al bollettino postale può far risparmiare tempo e semplificare la vita ai cittadini”.

Come funzionerà il sistema PagoPa

I genitori potranno consultare e scaricare dalla propria area riservata del portale Ecivis (clicca qui) gli avvisi di pagamento dei servizi scolastici della mensa e del trasporto. Gli stessi avvisi verranno anche trasmessi via email, agli indirizzi di posta elettronica forniti in fase di registrazione e accesso al portale. Per effettuare il pagamento si potrà fare in due modi: o utilizzando sempre il portale Ecivis dedicato ai servizi scolastici, dove sarà possibile effettuare il pagamento in qualsiasi ora della giornata, oppure agli sportelli degli operatori che hanno aderito al sistema PagoPa (circuito Sisal, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali ecc.), presentando l’avviso di pagamento PagoPa in cartaceo, o anche solo mostrando lo stesso in formato elettronico dal proprio smartphone.

“I genitori delle bambine e dei bambini che frequentano i servizi educativi per la prima infanzia – aggiunge l’assessora Vietina – utilizzeranno il nuovo sistema per il pagamento delle rette a partire dal mese di gennaio, visto che per i mesi di novembre e dicembre le abbiamo sospese come misura di sostegno alle famiglie”.

Il sistema di pagamento tramite la piattaforma PagoPa verrà esteso nei prossimi mesi anche agli altri settori del Comune, come previsto dal decreto semplificazioni.