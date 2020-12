In tilt centralino e cancello, alla Croce Verde arriva Striscia

È servita Striscia la notizia per risolvere un problema che si portava avanti da tempo alla sede della Croce Verde di Lucca. Le telecamere della popolare trasmissione sono arrivate infatti a Lucca dopo la segnalazione dell’associazione che aveva riscontrato un problema molto particolare.

Ogni giorno, infatti, intorno alle 17 un problema all’impianto elettrico mandava in tilt il centralino, facendo squillare tutti i telefoni della sede e bloccava l’apertura elettrica del cancello per l’uscita dei mezzi, provocando un problema non indifferente di logistica.

All’associazione di viale Castracani, per evidenziare il problema, Fabrizio Fontana, in arte Capitan Ventosa che, assieme a un gruppo di tecnici, ha risolto il problema isolando con dei particolari filtri dei cavi dell’impianto elettrico.

Guarda qui il video del servizio di Striscia.