Il primario delle malattie infettive: “Ora non si perda un minuto nella distribuzione”

Fa un appello al senso di responsabilità dei singoli cittadini nella strada, ancora lunga, per arrivare a fare tutti il vaccino e lancia anche un monito alla politica: “Non c’è un minuto da perdere per garantire la distribuzione del siero”.

Lo dice il dottor Sauro Luchi, primario delle malattie infettive del San Luca, il primo ad essersi sottoposto al vaccino contro il coronavirus in provincia di Lucca.

“E’ un giorno di grande soddisfazione – afferma -, è incredibile che in 11 mesi la scienza e la ricerca siano arrivati ad un risultato simile. È una reazione incredibile che dimostra che nei momenti di grande difficoltà, la scienza e la ricerca sono la bussola di riferimento. Il mio pensiero va agli operatori sanitari che in questi mesi hanno risposto alla pandemia creando una fitta rete tra figure professionali territoriali e ospedale, una rete che ci ha unito e fatto si che si rispondesse in maniera efficace all’emergenza”.

“L’unica cosa che mi sento di dire alla cittadinanza – ha concluso – è che è fondamentale far leva sul senso di responsabilità delle persone e tenere comportamenti corretti, per arrivare tutti quanti al vaccino”.