‘Learning cities’, firmato a palazzo Orsetti il patto per l’apprendimento permanente

Prime firme questa mattina a palazzo Orsetti sul Patto per l’apprendimento permanente, il protocollo che formalizza la collaborazione di tutti gli attori locali che hanno lavorato per l’ingresso di Lucca nella rete globale delle Learning Cities Unesco avvenuta nello scorso settembre.

Oltre al sindaco Alessandro Tambellini hanno firmato il Patto, la vice presidente del Club per l’Unesco di Lucca Rossana Sebastiani e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi ma nelle prossime settimane il documento sarà sottoscritto da tutti i partner lucchesi dell’iniziativa.

“Ottenendo questo importante riconoscimento internazionale per Lucca abbiamo preso l’impegno di raggiungere quattro obiettivi primari di cui il Patto per l’apprendimento è il primo – afferma l’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina – gli altri saranno l’istituzione di un osservatorio permanente (giugno 2021) uno sportello per l’orientamento narrativo (dicembre 2021) e la sperimentazione per il riconoscimento delle competenze (giugno 2022), grazie alla strettissima collaborazione con le più importanti istituzioni e realtà territoriali della formazione e dell’apprendimento porteremo a termine con successo questo programma”.

La rete globale delle città Learnig Cities dell’Unesco ( 230 città di 64 Paesi del mondo) è nata nel 2015 con lo scopo di promuovere l’apprendimento dalla scuola di base agli studi universitari; rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità; facilitare l’apprendimento nei luoghi di lavoro; estendere l’uso delle moderne tecnologie per l’apprendimento; migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento e coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita.