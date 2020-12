Sistema Ambiente, raccolta attiva anche il 1 e 6 gennaio

Primo e sei gennaio: il porta a porta viene svolto regolarmente dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo comune di Lucca, mentre il 6 gennaio non passeranno gli operatori incaricati di svuotare i bidoni carrellati per gli sfasci e le potature sia a Lucca che a Coreglia.

Gli uffici di Sistema Ambiente sono regolarmente aperti, così come i Centri di raccolta. Resteranno ovviamente chiusi nei giorni festivi.

Dal 1 gennaio, i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli non saranno più seguiti da Sistema Ambiente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma da Ascit Servizi Ambientali.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp 333.612.6757; Pagine Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.