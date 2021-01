Lucca, dal 4 gennaio la consegna dei buoni spesa alimentari

È stato pubblicato sull’homepage del sito del Comune il calendario per la consegna dei buoni spesa alimentari.

L’amministrazione comunale infatti, ha utilizzato lo strumento dell’avviso pubblico per utilizzare la seconda tranche di finanziamento di 470mila euro a favore delle famiglie e dei singoli cittadini che hanno visto peggiorare la loro situazione economica a causa del perdurare della pandemia.

Il primo bando, che si è chiuso il 15 dicembre, servirà a distribuire 240mila euro fra 853 nuclei familiari che sono stati inseriti utilmente in graduatoria.

La consegna dei buoni pasto inizierà il 4 gennaio, seguendo l’ordine (orario e giorno) stabilito dal calendario. I buoni spesa saranno consegnati non all’ex centro di accoglienza turistica in viale Luporini, come detto nei giorni scorsi, ma alla casermetta San Paolino delle mura urbane, con accesso dalla salita di corso Garibaldi oppure dalla salita di via del Pallone, raggiungibile da piazzale Verdi.