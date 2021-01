Lettera dei preti alla città: “Guardiamo all’esempio delle persone segnate dalla speranza”

Nuova lettera alla città dei preti delle parrocchie di Arancio-San Filippo, centro storico, Sant’Anna, San Concordio-Pontetetto, San Donato, San Marco-Santissima Annunziata, San Vito). Nella domenica dopo il Natale il tema è “l’anno che verrà”.

Cari fratelli e sorelle,

Il calendario porta inevitabilmente a confrontarsi con l’anno uscente, contro il quale tanti si scagliano sui social quasi a trovare un simbolico capro espiatorio per tutto quello che è successo, e quello entrante con i suoi “segni di speranza”, virtù alla quale il nostro arcivescovo Paolo, nella sua lettera d’Avvento, ci chiede di esercitarsi, ma anche di dubbio ed incertezza, aspetti che rendono più difficile slanciarsi nel festoso clima dei brindisi e degli auguri.

Crediamo che ciascuno di noi, col consueto bilancio annuale, potrà cogliere, oltre agli aspetti negativi che spesso balzano agli occhi con più forza, anche cose buone e, nell’insieme, esperienze, pur difficili, che ci hanno segnato profondamente ed anche costretto, a volte, ad uscire da una certa frenesia e superficialità nel gestire il nostro tempo ed il rapporto con gli altri, mettendoci in seria discussione: sono questi i “segni di speranza” che, paradossalmente l’anno scorso ci lascia, speranza di cambiare stile di vita nella prospettiva di una maggiore umanità. Nel Tempo di Natale la Chiesa, subito dopo il 25 dicembre, ricorda alcuni testimoni, “martiri” dal greco, Santo Stefano, i Santi Innocenti e San Tommaso Beckett.

Alla loro testimonianza si aggiunge, è di questi giorni la notizia della prossima beatificazione, quella del “giudice ragazzino” Rosario Livatino “martire della giustizia”, evento molto significativo non solo per la sua città, ma per tutta la Chiesa e la comunità civile.

A questa testimonianza ecclesiale e civile vissuta in modo eroico viene spontaneo accostare quella resa da tante donne e uomini, soprattutto medici, infermieri, personale ospedaliero e volontari, che, particolarmente in questa pandemia, si sono fatti prossimo nel 2020 e tuttora alla precarietà fisica e spirituale di tante persone anche rischiando o perdendo la vita.

Sono tutte persone che potremmo definire “segnate dalla speranza” e guardando al loro esempio possiamo trovare il giusto spirito per iniziare con slancio il dono del nuovo anno senza cedere alla tentazione di ripiegarci ancora di più su noi stessi.

Ciascuno di noi, infatti, può essere portatore di un originale e creativo apporto di speranza da offrire alla città e alla famiglia umana, anche in questo tempo così particolare, così come ci ricorda il Vescovo Paolo: “un pezzettino di Regno è affidato anche a te; se lo desideri e ci speri, comincia a realizzarlo! Forse le tue azioni non producono grandi cambiamenti, ma la speranza aiuta ad aver fiducia che nulla di buono va perduto” (Lettera d’Avvento: “Andrà tutto bene?”) perché inizi, come tutti auspichiamo, veramente un “buon anno”.

Un fraterno saluto a tutti.