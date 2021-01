Il questore Alessandra Faranda Cordella ha accolto il nuovo vicario, il primo dirigente Mario Barbato, proveniente dalla questura di Prato dove già svolgeva le stesse funzioni.

Nato a Benevento, entrato in polizia nel 1991, ha passato gran parte della carriera alla Digos di Bologna, con una parentesi all’ufficio immigrazione, fino a quando, da vice capo della Digos, è stato promosso primo dirigente e assegnato alla divisione anticrimine di Ferrara, per poi essere ulteriormente promosso a Vicario della Questura di Prato nel 2019.

A lui, da parte del questore, dei funzionari e di tutto il personale di polizia, un benvenuto e un in bocca al lupo per il nuovo incarico.