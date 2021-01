Sopralluogo dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli, questa mattina (9 gennaio) all’istituto Fermi – Giorgi per simulare il rientro a scuola, le attività di monitoraggio, censimento ed accompagnamento dei tutor, il ruolo cruciale della polizia municipale, quello di coordinamento della Provincia di Lucca e la fondamentale attività della azienda di traporto Ctt Nord.

“Siamo pronti – afferma Baccelli -. O meglio, abbiamo fatto davvero tutto il possibile per esserlo, mettendo in campo tutte le risorse umane, professionali, economiche, organizzative ed i mezzi aggiuntivi, possibili. Soprattutto attivando un encomiabile gioco di squadra tra Prefetti, istituti scolastici,aziende di trasporto e province. E non solo al Fermi-Giorgi, non solo a Lucca, in tutta la Toscana”.