Felici e un po’ disorientati. Così si definiscono gli studenti delle scuole superiori lucchesi che questa mattina (11 gennaio) sono tornati a fare lezione in classe.

La Toscana è stata infatti una tra le primissime regioni a consentire il ritorno in aula nella formula della presenza al 50 per cento, declinata nella maggior parte degli istituti a una turnazione tra classi. Tre giorni a scuola, tre giorni in didattica a distanza. Questa è stata la linea adottata dalla maggior parte dei dirigenti scolastici. La metà degli studenti ha quindi potuto rivedere compagni e professori al di là di uno schermo, condividere con loro uno stesso spazio – nel rispetto delle norme di distanziamento – e parlare senza il bisogno di accendere un microfono. E’ questo il comune denominatore del rientro ‘felice’ degli studenti lucchesi. A disorientare gran parte di loro è invece l’abitudine all’incertezza nelle modalità di fare lezione con la “minaccia” della dad sempre dietro l’angolo.

“Abbiamo iniziato a settembre in presenza, poche settimane, neanche il tempo di conoscerci e già eravamo passati alla didattica a distanza – raccontano alcuni ragazzi iscritti al primo anno dell’indirizzo grafico dell’istituto Pertini -. Oggi siamo tornati a scuola ma è difficile riprendere il filo del programma soprattutto perché a casa non è semplice rimanere concentrati. Vivere la scuola solo per tre giorni la settimana complica le cose e non fa venire la voglia di prendere l’anno scolastico sul serio”.

Tra gli studenti c’è anche chi preferisce la didattica a distanza se l’alternativa è una scuola a metà. “Stamani siamo rientrate in classe e non andavano nemmeno i termosifoni – ironizzano alcune ragazze che frequentano la seconda al liceo classico Machiavelli -. Stare distanziati e indossare perennemente la mascherina fa perdere il bello del rapporto con gli altri anche se da casa è più difficile rimanere attenti”. Della stessa opinione anche alcune ragazze di prima dell’indirizzo musicale del Passaglia, rientrate in classe con metà dei compagni: “Il rientro è stato traumatico. Abbiamo potuto rivedere solo alcuni dei nostri amici dato che la metà di noi fa lezione da casa perché non c’è abbastanza spazio in aula per rispettare il distanziamento. Così è difficile perché abbiamo difficoltà a sentire gli interventi dei nostri compagni che non sono in classe ed è triste perché non possiamo stare tutti insieme”.

Più fiduciosi gli studenti della 3C del liceo classico che ad ogni modo preferiscono, almeno per tre giorni la settimana, rivedere i propri compagni. “Se questa è l’unica soluzione possibile per adesso ci auguriamo che sia duratura – raccontano i ragazzi -.Un altro cambiamento sarebbe destabilizzante. Certo, abbandonare per sempre la didattica a distanza sarebbe meglio, ma per adesso ci accontentiamo nella speranza di tornare presto tutti i giorni a scuola. A casa manca il confronto con i compagni, è difficile stare attenti e gli studenti più timidi hanno difficoltà maggiori nell’accendere un microfono per intervenire. Quindi le lezioni diventano sempre più frontali e si crea un distacco enorme tra noi e gli insegnanti”.