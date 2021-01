Rischia la chiusura la biblioteca statale, scatta la petizione

No alla chiusura della Biblioteca Statale di Lucca. Dal primo aprile la biblioteca statale di Lucca non sarà più operativa al pubblico, per mancanza di personale. L’associazione culturale Amici del Machiavelli, Aps, il Comitato di Lucca della società Dante Alighieri ed il centro di cultura di Lucca dell’università Cattolica, promuovono una petizione pubblica, rivolta: “A chi ha la facoltà e il dovere di intervenire, al fine di scongiurare questa evenienza i cui effetti negativi – vista l’importanza di questa istituzione – ricadrebbero sulla cultura cittadina, italiana ed oltre”, dicono.

La sottoscrizione della petizione potrà essere fatta da oggi (14 gennaio) sino al 28 febbraio in modalità informatica, tramite il sito www.amicimachiavelli.i; in modalità tradizionale, tramite specifici moduli cartacei.

I promotori confidano nella collaborazione di tutti coloro che hanno attenzione alle sorti della cultura. Ecco il testo della petizione: “No alla chiusura della Biblioteca Statale di Lucca”.