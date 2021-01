Consegna merci in bici, entro fine mese attivo il servizio

Sta per essere completato l’ultimo step del progetto europeo Life Aspire per la logistica urbana sostenibile.

I tricicli per la consegna delle merci alle attività commerciali del centro storico sono infatti pronte per essere collocate nelle 3 postazioni realizzate per il cargobike: una in piazzale Verdi, una in piazza Santa Maria e una in via dei Bacchettoni. Ogni posteggio è dotato di tre stalli per la sosta dei mezzi e di una stazione con 3 tricicli: gli operatori di trasporto potranno in questo modo raggiungere lo stallo con il proprio mezzo, caricare le cargo e consegnare la merce alle attività commerciali.

Il cargobike si integra con il nuovo sistema degli accessi e delle uscite dal centro storico, che è stato attrezzato con varchi elettronici Rfid in grado di rilevare il passaggio dei mezzi dotati di apposito identificativo tag Rfid. Ciascuno stallo di carico/scarico è stato dotato di apposito sensore di rilevazione e gestione della loro occupazione, in grado di tradurre in eco-points il loro utilizzo, in base a un criterio premiale per gli operatori di trasporto che ne usufruiranno.

“Contiamo di poter mettere a regime l’intero sistema entro la fine gennaio – spiega l’assessore alla mobilità Gabriele Bove – . L’obbiettivo ultimo che ci siamo posti con il progetto europeo Life Aspire, che vede la collaborazione fra Comune di Lucca, Lucense ScaRL, Memex Srl e Municipia Spa, è quello di migliorare la vita dei cittadini, implementando un insieme di misure per raggiungere gli standard più alti di efficienza nell’uso dell’energia e diminuendo al contempo l’impatto della logistica urbana sulla qualità dell’aria”.