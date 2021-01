E’ partito questa mattina (15 gennaio) da Lucca il ciclo di incontri organizzato dalla Regione Toscana per parlare della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio sociale e culturale. Sono stati oltre 200 i partecipanti che da remoto hanno assistito al congresso svoltosi nell’auditorium di San Francesco alla presenza di diversi rappresentanti politici locali e regionali. Tra questi anche l’assessore all’urbanistica Stefano Baccelli.

“Ho scelto di partire proprio da Lucca perché, oltre a essere la mia città, è un territorio che ha in sé il paradigma stesso della rigenerazione – ha commentato Baccelli -. La rigenerazione è quel processo che ha salvato le Mura cittadine, ora adibite a luogo di passeggio e attrazione dei turisti così come ha riqualificato Sant’Agostino per farne la sede del liceo musicale salvandolo da un declino che sembrava inevitabile. Per riqualificare servono idee e progetti oggi più che mai necessari per non condannare gli immobili all’oblio. I nostri tempi infatti possono essere paragonati al secondo dopoguerra, quando il bisogno di ricostruire era primario ed erano disponibili i fondi del piano Marshall. Oggi noi stiamo ancora combattendo la nostra guerra contro il virus ma, come in passato, abbiamo le risorse per progettare una riqualificazione dei nostri spazi grazie al Recovery fund e al Next Generation Europe. A mancare, purtroppo, è invece una classe dirigente all’altezza in termini di competenze e conoscenza del territorio. E’ il momento di dimostrare di avere delle idee a livello territoriale che spazino dalla mobilità innovativa a nuove governance di edilizia popolare”.

Foto 2 di 2



“Credo che sia ormai obsoleta l’edilizia residenziale pubblica che realizza grandi condomini, consuma suolo, non riesce a gestire la mediazione condominiale e a fornire manutenzione e servizi efficienti – va avanti Baccelli -. Occorre un nuovo strumento che metta insieme housing sociale, emergenza abitativa e quella che oggi è l’edilizia popolare, una risposta che sia di qualità dell’abitare, di costruzione di una comunità e di relazioni sociali. Serve una politica abitativa che non sia semplicemente assegnare un alloggio ma un luogo dove vivere bene e avere ottima qualità della vita, dunque un nuovo strumento che superi l’edilizia popolare vecchia maniera e dia risposte diversificate, di qualità e rispettose dell’ambiente ai molteplici bisogni abitativi dei cittadini”.

“L’edilizia popolare classicamente intesa – spiega Baccelli – andava bene ai tempi di Amintore Fanfani e del Piano casa, quando gli italiani avevano bisogno di un alloggio, qualunque esso fosse. E comunque anche allora c’erano anche strumenti diversi come l’edilizia convenzionata. Io credo che oggi il sistema Erp sia superato. Per prima cosa è sbagliata l’idea di consumare nuovo suolo per nuove costruzioni. Esistono possibilità diverse. Qui in provincia di Lucca c’è un’esperienza di governance che vede capofila la Provincia affiancata da Comuni, associazioni laiche e cattoliche di volontariato. Insieme a Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e con un finanziamento di Regione Toscana hanno dato vita ad un progetto di housing sociale grazie al quale sono state realizzate 100 unità abitative senza consumare un solo metro di suolo, ma ristrutturando e riqualificando immobili già esistenti. La nuova governance del social housing dovrebbe mettere al centro l’area grigia, cioè le molte giovani coppie che non possono permettersi un affitto a prezzo di mercato, gli anziani che hanno bisogno di assistenza e compagnia, altre tipologie di cittadini diverse con necessità diverse alle quali la classifica edilizia popolare non riuscirebbe comunque a dare risposta”.