Edilizia scolastica fermata dal Covid, slittano i lavori per la nuova ala del Vallisneri

La pandemia ha messo in crisi l’intero sistema scolastico. Se da un lato infatti la didattica è stata costretta a ripensarsi in digitale, dall’altro l’edilizia scolastica è stata sospesa tra progetti avviati e fondi dirottati ad altre emergenze conseguenti e parallele a quella sanitaria.

Data l’impossibilità di prevedere l’evolversi del virus, come spiega il consigliere con delega all’edilizia scolastica per la Provincia di Lucca Andrea Bonfanti, non è ancora possibile sapere quando ripartiranno i lavori avviati o in fase di partenza nelle scuole superiori del territorio. Tra questi quello di maggiore impatto, come l’abbattimento del ‘padiglione vecchio’ del liceo scientifico Vallisneri per riqualificare e ingrandire la sede, la messa in sicurezza e il restauro dell’ex chiostro di San Nicolao, sede del liceo Paladini e dell’istituto Civitali e la ripartenza dei lavori all’Ite Carrara.

“Per quanto riguarda il progetto inerente alla costruzione di una nuova ala del liceo Vallisneri è ancora presto per poter stabilire una data precisa per l’avvio del cantiere, inizialmente prevista quest’estate – spiega Bonfanti -. Del resto, come per il progetto per il restauro dell’ex chiostro di San Nicolao che già doveva aver visto la luce, si tratta di interventi complessi, in gran parte finanziati dalla Regione Toscana”.

“Ma l’emergenza sanitaria ed economica ha costretto gli enti a concentrare queste risorse sui bisogni urgenti e primari della popolazione – spiega Bonfanti – di fatto rallentando progetti e lavori pensati in una fase pre-emergenziale che partiranno appena sarà possibile, a cominciare dagli interventi già avviati per la riqualificazione dell’Ite Carrara. Purtroppo sarà difficile che i nuovi progetti possano partire entro la fine dell’anno scolastico”.

Altro tempo, dunque, per superare anche la fase di emergenza che vede gli studenti del Paladini Civitali occupare i moduli abitativi (per brachilogia definiti ‘container’) negli spazi del parcheggio dell’ex ospedale di Campo di Marte e dei cortili dell’Ite Carrara.

Slitta, invece, la soluzione dello spostamento di studenti del Vallisneri in altri moduli abitativi, presumibilmente negli spazi degli impianti sportivi adiacenti all’istituto, inizialmente previsto per l’inizio del prossimo anno scolastico. Un disagio in meno, ma anche un’opportunità rimandata per la ricerca di ambienti confortevoli e a norma per gli studenti del liceo cittadino.