All’Isi Machiavelli i corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso

L’Istituto di istruzione superiore Machiavelli nell’ambito del progetto potenziamento scientifico intende organizzare un corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Lo scopo del corso è quello di offrire una metodologia di base e le conoscenze adeguate per affrontare i test di ammissione e fornire strumenti di supporto nella gestione della prova.

Sono previste un numero totale di 50 ore suddivise in quattro moduli: Modulo 1. Chimica per un totale di 10 ore; modulo 2. Biologia per un totale di 10 ore; modulo 3. Matematica e Logica per un totale di 20 ore; modulo 4. Fisica per un totale di 10 ore.

I moduli, tenuti da docenti esperti nel settore di competenza, prenderanno in esame con particolare

attenzione i test di ammissione ai corsi di laurea nell’area medica e professioni sanitarie, in scienze umanistiche e della formazione, in psicologia.

Il corso si svolgerà in modalità online a partire da febbraio, con 25 incontri di 2 ore, utilizzando la piattaforma Gsuite Enterprise ed i suoi applicativi (Classroom e Meet).

Per ogni partecipante esterno all’Istituto verrà appositamente creato un account sul dominio Gsuiteisimachiavelli.com. Il contributo richiesto ai partecipanti esterni è di 200 euro.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto di istruzione superiore Machiavelli: Banco Popolare Ag. Piazza S.Giusto – Lucca – Iban: IT 38 R 05034 13701 000000002960. Nella causale dovrà essere inserito il nome e il cognome del partecipante e la dicitura Preparazione ai test universitari.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 7 febbraio in modo telematico compilando il form al link : https://forms.gle/dqk4T8ehn3uHuQqz8.

Successivamente dovrà essere inviata una copia dell’attestazione del versamento in formato pdf o immagine all’email amministratore@isimachiavelli.com

Il calendario dei corsi, il codice della Classroom e tutte le informazioni necessarie saranno resi noti al momento dell’attivazione tramite l’invio di un’ email.