Chiude cinque giorni il passaggio a livello di via di San Donato

Cinque giorni di chiusura per il passaggio a livello di via di San Donato per lavori all’infrastruttura ferroviaria.

Rfi ha chiesto e ottenuto dal Comune, in costanza dei lavori, la chiusura temporanea, per veicoli e pedoni delle sbarre del passaggio a livello dalle 22 di lunedì (25 gennaio) alle 13 del 30 gennaio.