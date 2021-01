Lavori a piazzale Verdi, Vivere il Centro Storico: “Recuperare gli stalli tolti ai residenti”

Lavori a piazzale Verdi e stalli di sosta carenti per i residenti. Il comitato Vivere il Centro Storico torna a interpellare l’amministrazione.

“Nel 2018 – dice Vcs – l’amministrazione comunale ha provveduto alla completa riqualificazione di piazzale Verdi. Ovviamente questi interventi sono sempre ben accetti, tuttavia viene da chiederci del perché non siano state da subito previste le bocchette di scolo dell’acqua piovana sul lato dell’aiuola dove si trovano gli stalli per motocicli. Si evidenzia che in quel punto già prima dei lavori si creava un notevole ristagno di acque piovana. Come mai si è dovuto farli adesso costringendo i cittadini a pagare di nuovo per un lavoro evidentemente non completato a suo tempo? A quanto ammonta la spesa sostenuta per questo nuovo intervento? “.

“Nell’occasione, come indicato dai cartelli di sosta vietata – prosegue la nota – i pochi stalli ora destinati ai residenti presenti nella piazza verranno cancellati per fare posto a nuovi stalli di sosta per i bus, giacchè in seguito all’emergenza Covid19 è aumentato il numero di bus destinati al trasporto urbano. Siamo quindi a richiedere alla amministrazione di recuperare i quattro stalli perduti, magari sottraendoli da quelli a pagamento in piazza della Magione e se possibile anzi di aumentarne il loro numero”.