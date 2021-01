Nuova apertura per Aci Lucca che ha inaugurato questa mattina (27 gennaio) l’ufficio di Borgo Giannotti. L’agenzia di pratiche auto, presente in via Matteo Civitali 345 da 13 anni e diretta da Simone Aquilini, già titolare degli uffici Aci di Castelnuovo Garfagnana e Guamo, indossa da oggi i colori dell’Automobile Club.

“Si tratta del completamento di un percorso – commentano il presidente e il direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio –. Quello con Simone Aquilini è un rapporto che dura già da molto tempo, insieme abbiamo inaugurato altri due uffici, in Garfagnana e nella Piana, e con la nuova apertura in Borgo Giannotti contiamo di poter offrire ai nostri soci la professionalità e la puntualità che meritano. In un periodo così complesso, da un punto di vista economico e sociale, l’inaugurazione di questa mattina rappresenta un bel segnale di ripresa e ripartenza, che, ci auguriamo, possa accompagnarci durante tutto il 2021».

Foto 2 di 2



“Siamo felici di questo “matrimonio” – prosegue Simone Aquilini, titolare dell’ufficio – perché il percorso che stiamo compiendo con Ac Lucca è di grande soddisfazione per tutti. Nell’ufficio di Borgo Giannotti è possibile sbrigare tutte le pratiche auto, rinnovare la patente, avendo anche la disponibilità del medico per le visite direttamente in sede, effettuare passaggi di proprietà, collaudi, visure e, ovviamente, rinnovare e sottoscrivere la tessera Aci, il prodotto per eccellenza dell’Automobile Club che assicura vantaggi e servizi esclusivi”.

L’ufficio di Borgo Giannotti è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12. Per contattare l’ufficio è possibile telefonare ai numeri 0583.341946 o 335.1669510.