Fantozzi e Martinelli (Fdi) in Fondazione Crl: “Percorso comune sull’area dell’ex manifattura tabacchi”

Incontro con i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Abbiamo avuto un colloquio di un’ora con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – annunciano – Abbiamo parlato dei problemi della città e della provincia ipotizzando interventi sia per il presente che per il futuro. Fratelli d’Italia si pone come interlocutore della Fondazione riconoscendole l’insostituibile opera svolta per le comunità della provincia di Lucca. La Fondazione Cassa di Risparmio è un ente che ha a cuore lo sviluppo della nostra città e rappresenta quindi una garanzia per Lucca”.

“Auspichiamo – fanno notare gli esponenti di Fdi – che sull’area della Manifattura Tabacchi ci sia la volontà di compiere un percorso comune che garantisca sia l’amministrazione comunale, che deve sempre perseguire l’interesse pubblico, sia chi deve compiere l’investimento nell’esclusivo interesse della città e per il suo sviluppo futuro. Il dato di fatto è che, ad oggi, l’unica vera manifestazione d’interesse presentata in comune è quella di Coima”.