Al via le richieste per la seconda tranche dei buoni spesa per le famiglie

E’ stato pubblicato l’avviso per l’attribuzione della seconda tranche dei buoni spesa rivolti alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica generata dal perdurare della pandemia.

L’attribuzione del buono alimentare, sotto forma di carta prepagata utilizzabile per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità in tutta una serie di negozi convenzionati, potrà essere chiesta dagli interessati fino a mercoledì (10 febbraio).

Per l’attribuzione dei buoni spesa, oltre ad avere la residenza nel comune di Lucca, è prevista una soglia di ingresso che terrà conto di eventuali depositi bancari in possesso del nucleo familiare. Il punteggio che determinerà la posizione all’interno della graduatoria verrà attribuito sulla base di tutta una serie di criteri che riguardano la composizione del nucleo familiare, la situazione lavorativa di quanti ne fanno parte e l’eventuale presenza di un affitto o mutuo da pagare. Si terrà inoltre conto del fatto che il nucleo benefici di altri eventuali contributi o sostegni pubblici. Non saranno ammessi alla graduatoria coloro che hanno già ottenuto il buono spesa con il bando di dicembre, mentre quanti sono stati collocati in graduatoria ma che non sono rientrati nella prima tranche di distribuzione dei buoni non devono ripresentare domanda e saranno ricollocati automaticamente nella nuova graduatoria.

La richiesta per i buoni spesa dovrà essere effettuata esclusivamente compilando il modulo allegato all’avviso e reperibile sul sito del Comune di Lucca. Le persone che hanno difficoltà a compilare la domanda potranno contattare i numeri telefonici dedicati e indicati nell’avviso stesso.