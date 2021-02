Questo pomeriggio (4 febbraio) il Comune di Lucca è rientrato in possesso del cantiere della parte nord della Manifattura (cantiere ex Piuss) trattenuto dai curatori dopo il fallimento di Aspera spa a conclusione di un faticoso lavoro degli uffici comunali e dei consulenti legali durato più di due anni e mezzo, ossia da quando l’amministrazione, nell’agosto del 2019, comunicò all’associazione temporanea di imprese la risoluzione dei contratti. Si tratta degli edifici lungo via Vittorio Emanuele II, via San Domenico e piazza della Cittadella.

Dopo il reiterato rifiuto ingiustificato delle imprese a riconsegnare il cantiere reso più difficoltoso dal procedimento di ricorso presentato dalle ditte al tribunale delle imprese di Firenze, il Comune di Lucca l’11 dicembre ha presentato una denuncia – querela alla procura di Lucca con la quale ha evidenziato lo stato di grave degrado del complesso immobiliare – vincolato dal ministero dei beni culturali – conseguente alla omessa manutenzione e sorveglianza.

Foto 3 di 5









Dopo la convocazione da parte dell’autorità giudiziaria dei curatori fallimentari anche il Comune e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara hanno convocato gli stessi responsabili per un’ispezione del bene culturale che si è tenuta oggi contestualmente a un sopralluogo nel complesso alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, dell’assessore all’urbanistica Serena Mammini, della dirigente del settore lavori pubblici Antonella Giannini, dei tecnici e dei consulenti legali comunali e dei funzionari della Soprintendenza. Al termine della ricognizione il curatore fallimentare di Aspera spa ha firmato il verbale di riconsegna del complesso ex industriale.

A questo punto l’amministrazione provvederà alla verifica dei danni subiti dagli edifici del complesso rispetto allo stato di consistenza dei lavori redatto al momento della risoluzione dei contratti. Contemporaneamente l’amministrazione provvederà tramite l’esecuzione di lavori in urgenza a mettere in sicurezza quelle parti degli edifici e delle strutture che rischiano un ulteriore degrado. Al termine delle verifiche l’amministrazione provvederà all’aggiornamento dei progetti e alla predisposizione delle gare che dovranno essere bandite per consentire la conclusione dei lavori.

“Si chiude un’odissea, un’offesa alla città. La parte nord della Manifattura è restituita a Lucca e siamo ancora più determinati di prima a riprendere i lavori e a portarli a conclusione secondo quanto avevamo da tempo progettato – affermano il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore all’urbanistica Serena Mammini – resta l’amarezza per il lungo tempo trascorso dall’interruzione dei lavori e per le energie che l’amministrazione ha dovuto spendere per riprendere un cantiere fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Tutto questo grazie a una burocrazia schiacciante e a un codice degli appalti che per l’intero sistema italiano ma soprattutto per le pubbliche amministrazioni rappresenta un peso micidiale”.