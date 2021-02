Manifattura, Coima pubblica il progetto sul web

Il progetto per l’ex Manifattura sud presentato ieri (4 febbraio) da Coima è disponibile sul web. La società “ell’ottica di promuovere il più possibile l’apertura alla cittadinanza, per i cittadini lucchesi e tutti gli interessati al progetto che non fossero riusciti a seguire in diretta streaming l’evento di ieri sera”, ha infatti pubblicato sul sito di Coima (www.coima.com) il video dell’evento di presentazione e le slide illustrate, a questo link (clicca qui).

Per chi è interessato, le slide offrono una spiegazione complessiva della proposta con informazioni relative ai Proponenti, al progetto nella sua complessità con immagini dell’opera finita, i dettagli tecnici e economici dell’operazione. In particolare un focus è dedicato alle parti del progetto pensato mettendo al centro i giovani.

“Un quarto degli edifici oggetto di contributo pubblico, ad esempio, saranno adibiti alla Manifattura 4.0 – spiega ancora Coima – che accoglierà le società più innovative del territorio in tema di digitalizzazione (Cch®Tagetik Software e altre), in modo da riportare in città circa 600 giovani professionisti, posizionando la rivoluzione digitale di Lucca al centro del dibattito nazionale e internazionale sulla nuova concezione degli ambienti lavorativi e realizzando un’innovazione in linea con le strategie Next Generation Eu e con il recovery plan italiano”.

“Per assicurare il più ampio confronto sulla proposta – si spiega – è stato inoltre attivato un indirizzo email dedicato manifatturasud@fondazionecarilucca.it, al quale far pervenire domande e richieste di approfondimenti cui sarà fornito riscontro, nella stessa pagina del sito, con cadenza settimanale”.