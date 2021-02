Michele Sarti Magi vittima di bullismo racconta la sua esperienza alla Rai

Oggi (7 febbraio) in occasione della giornata contro il bullismo, il giovane attivista lucchese Michele Sarti Magi ha rilasciato un’intervista a dei giornalisti Rai in collaborazione con la Brain Research Fondation. Il video ha come scopo principale quello di parlare ai giovani e per i giovani di un problema molto diffuso nel mondo.

“Raccontando la mia brutta testimonianza come vittima del bullismo – ha detto Sarti Magi – spero di aver aiutato tante ragazzi e tante ragazze che oggi sono vittime del bullismo”.

L’intervista è su instagram, Facebook e YouTube (Guarda il video).