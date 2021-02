Giorno del ricordo, consiglio comunale e provinciale congiunto in diretta streaming

Per celebrare e riflettere sul Giorno del ricordo, domani (10 febbraio) è stato convocato dal Comune e dalla Provincia di Lucca un consiglio comunale-provinciale congiunto, che avrà inizio alle 17.

Il Giorno del ricordo è stato istituito dal Parlamento italiano con un’apposita legge il 30 marzo del 2004 per ricordare la tragedia delle vittime delle Foibe e l’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati in fuga dal regime di Tito nel secondo Dopoguerra e dare voce alle testimonianze di coloro che sono giunti a Lucca, città che, dal 1947 al 1956 ospitò circa 1200 esuli nella struttura del Real Collegio.

L’assemblea consiliare si svolgerà in modalità on line e si potrà seguire in diretta sui siti istituzionali e sui canali social dei due enti (Qui il link del Comune di Lucca), per garantire la massima fruibilità e, al tempo stesso, ottemperare alle norme anti-Covid previste dalla legge.

Il consiglio sarà aperto dai saluti del presidente della Provincia, Luca Menesini, e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a cui farà seguito la proiezione del video ‘Da Pola a Lucca’, un racconto storico attraverso una raccolta di documenti familiari, curato da Armando Sestani, vicepresidente dell’Isrec di Lucca.

Saranno, quindi, due studentesse dell’istituto Pertini, guidate dal professor Paolo Battistini, a leggere memorie e testimonianze sul Giorno del ricordo. Le studentesse illustreranno la loro esperienza vissuta partecipando al viaggio sul confine orientale italiano, effettuato nel 2020. L’assemblea si chiuderà dopo gli interventi dei consiglieri comunali e provinciali.

Dal punto di vista storico, dopo la firma del trattato di pace di Parigi, nel 1947, alcune centinaia di migliaia di istriani scelsero con dolore di abbandonare la loro terra e le loro case e di rifugiarsi in Italia perdendo affetti e beni. Numerose di queste famiglie arrivarono a Lucca e molte di loro sono entrate definitivamente a far parte della comunità locale. Con l’istituzione del Giorno del ricordo, nel 2004, il nostro paese si è impegnato a far conoscere i conflitti, le tragedie egli eccidi, nonché l’esodo conseguente alla vicenda del confine orientale e a ricordare i fatti legati a questa pagina troppo a lungo ignorata.

La commemorazione del Giorno del ricordo si pone in maniera continuativa all’interno della programmazione realizzata per la Giornata della memoria.