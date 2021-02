Qualità dell’aria, Raspini: “In 5 anni a Lucca mai superati i 35 sforamenti annui”

Dopo le diverse richieste di chiarimento arrivate all’amministrazione comunale sui problemi relativi alla qualità dell’aria è l’assessore all’ambiente Francesco Raspini a fare alcune precisazioni in merito agli sforamenti invernali che si verificano nella Piana di Lucca.

“Purtroppo la conformazione orografica della Piana di Lucca, in particolare durante la stagione invernale, favorisce il ristagno del particolato che in altre zone (dove magari se ne emette molto di più) viene disperso più facilmente dai venti – spiega Raspini -. E’ chiaro che è necessario un coordinamento delle politiche di tutti i Comuni interessati per affrontare il problema. Per questo abbiamo realizzato dei piani congiunti e li stiamo portando avanti qui a Lucca, come nel resto della Piana. Piste ciclabili, nuovi alberi, contributi per rendere più ecologici gli impianti di riscaldamento e raffreddamento degli edifici privati, biotrituratori per gli agricoltori e molte altre iniziative. E’ però altrettanto chiaro che si tratta di un lavoro lungo e che va giudicato guardando i dati nel loro complesso e non soffermandosi soltanto sugli articoli di cronaca che escono puntualmente quando si è costretti ad emanare un’ordinanza”.

“Se si analizzano con un po’ di attenzione i dati resi noti da Arpat sul suo sito istituzionale, per esempio, si può scoprire un cosa un po’ sottaciuta nei molti commenti che si leggono su questo argomento – va avanti Raspini -. Cioè che la qualità dell’aria misurata nel capoluogo non è così pessima come certi titoli suggeriscono. Infatti, da oltre 5 anni è stata installata a San Concordio una centralina che misura la qualità dell’aria nella nostra città. Fino al 2015 l’unica centralina del tipo Urbana-Fondo era quella di Capannori, ma dal 2016 in poi abbiamo la possibilità di verificare come stanno le cose a Lucca. Ebbene in 5 anni di attività la centralina di San Concordio non ha mai superato i 35 sforamenti annui che rappresentano il limite di legge. Se guardiamo al 2021 finora ha sforato solo 4 volte su 41 giorni, a differenza dell’altra che ha già registrato 14 superamenti. Anche i valori assoluti registrati ogni giorno sono sistematicamente più bassi a Lucca rispetto alla Piana”.

“L’impegno da parte di tutti è massimo, ma la conformazione del territorio, la tipologia di urbanizzazione, la quantità di insediamenti industriali naturalmente incidono e rendono più o meno lungo e difficile il percorso che, tutti insieme, stiamo facendo. Ma soprattutto – conclude Raspini – queste condizioni non sono identiche ovunque e fanno sì che anche la qualità dell’aria misurata sia per tali ragioni significativamente diversa da zona a zona. Anche tra Comuni confinanti. Ma siccome, soprattutto qui a Lucca, c’è qualcuno che, più che l’ambiente, ama la strumentalizzazione politica è bene, di tanto in tanto, fare un po’ di chiarezza. Perché il lavoro da fare resta tanto. Ma sorvolare come se nulla fosse su quello che è stato fatto in questi anni solo per buttarla in caciara, anche no”.