Gli abitanti del Morianese: “Dalla segnaletica alle strade, territorio nell’incuria”

Morianese, un territorio dimenticato. A denunciarlo sono alcuni abitanti della zona che parlano di incuria e problemi irrisolti da anni.

“Sono lustri e lustri che ci vediamo bistrattati e ignorati – afferma uno di loro -. Oramai rassegnati ad una scarsa considerazione ci vediamo puntualmente apparire dal nulla, durante il periodo elettorale, candidati politici che ci promettono mari e monti dicendo anche di metterci la propria faccia. Lungo il districarsi dei decenni abbiamo segnalato ripetutamente più volte tutte le problematiche che attanagliano i paesi di Mammoli, Mastiano e Gugliano, la zona nord del Morianese.

E’ lunga la lista delle cose che secondo i cittadini non vanno: “La segnaletica stradale orizzontale e verticale è inesistente – si spiega -. Nomi delle strade in cui ognuno transita non segnalati da un apposito cartello. La cartellonistica che individua un’area sicura in caso di calamità naturale non pervenuta. Le strade sono indecenti con molte frane e cedimenti; scoline otturate e inefficaci. La serie di ponti lungo la strada, che collegano Mammoli a Gugliano, stanno cedendo dopo la messa in opera della nuova tubazione dell’acquedotto, andando avanti così la viabilità verrà interrotta in più punti creando enormi difficoltà per i residenti così non passeranno neppure più gli autocarri superiori alle 70 t che hanno accesso solo sul versante di Mastiano. Per quanto riguarda il capitolo illuminazione ci sono impianti vetusti e insufficienti anche se non capisco come mai agli altri paesi limitrofi sono state sostituite le vecchie lampade con impianti nuovi a led addirittura su pali vecchi e piegati”.