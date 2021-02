San Valentino, l’amore protagonista nei messaggi dei lettori

San Valentino, festa degli innamorati. E come tutti gli anni la nostra redazione è stata tempestata di messaggi di amore e di affetto. Abbiamo selezionato i più interessanti, i più curiosi, i più passionali. Un modo per augurare a tutti, innamorati o noi, una giornata ricca di sentimento.

Perchè ti amo?

Ti amo, per solo, per quel che ciò sei.

Ti amo non solo per quel che hai fatto di me.

Ti amo per avermi aiutato a costruire la mia vita.

Ti amo perchè hai fatto così tanto per rendermi felice

l’hai fatto senza una parola, senza un tocco, senza un segno

lo hai fatto solamente essendo ciò che sei, forse in fondo è questo

il significato dell’amore ed è per questo che io ti amo

Maria Renata Paolinelli

Mi fermo, mi guardo intorno e penso: ma con queste restrizioni, con queste feste non feste, con questi lunghi fine settimana rinchiusi in casa, come avrei fatto se al mio fianco ci fosse stata una persona scelta x abitudine, x convenienza, tanto per non essere sola, Ti guardo e penso che sono fortunata perché sono veramente innamorata e non mi sento in gabbia ma a casa. Ti Lovvo Ferru

Amore Mio,

Ho capito che ti amo dal momento in cui attraverso i tuoi occhi ho iniziato a conoscere davvero me stessa.

Quello che ci auguro è una vita insieme, piena di risate, di condivisione, di dolcezza e di lealtà. Spero che ogni difficoltà che incontreremo non ci spezzi ma ci spinga a non lasciarci mai la mano.

Ti amo con tutto il mio cuore.

Tua Meli

Diego, amore mio da eterne vite, ci apparteniamo ancora oggi nei nostri silenzi. Ci ameremo per sempre nonostante tutto e tutti. Siamo parte del nostro noi che non morirà mai. Sono certa che capirai… La tua Lubiana.

Per Gianna Vecoli: Dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Ti amo ❤. By Simone Della Latta.

Siete il mio tutto,il mio io,e questo vale per tutti e 365 giorni l’anno non solamente oggi………..nella vita il dono più bello……una moglie,mamma,amica insomma una donna fantastica e due figlie che di meglio non potevo chiedere! Uniti per l’eternità GRAZIE DI TUTTO! VI AMO! Nicola

Quando ho capito che saresti potuto essere l’amore della mia vita,non mi sono arresa e forse è stato il primo atto di coraggio in tutta la mia vita!

Quando trovi l’amore, quello dei film, quello dei libri, subito non ci credi ma ormai in 5 anni l’ho vissuto e non ci sono parole per ringraziarti,solo un grande ti amo ciuci!

Barbara

Per Marcello Il mio unico amore… il senso di ogni cosa che c è ❤️ Mosa

Tanti auguri ai mie 4 uomini della mia vita 😍 Giorgio (marito) Leo (figlio) Seba (figlio) e Teo (cane) Anja (la moglie)

Entrerò nei tuoi occhi per farti vedere com’è azzurro il cielo, anche quando piove, toccherò il tuo Cuore per farti sentire come forte, batte il mio quando penso a te, entrerò nella tua mente affinchè tutto questo rimanga in te impresso, per farti capire che ti amo, ti ho amata e ti amerò per il resto dei miei giorni

Buon San Valentino Amore mio.

Giovanni

“Amore mio, sei la luce dei miei occhi, sei la ricchezza e la benedizione della mia vita. Sei la stella polare che illumina ogni passo del mio cammino e fa palpitare il mio cuore.

Grazie per la luce,

il calore e l’amore che mi dai. Accanto a te ho scoperto il senso e il valore dell’amore,

e se tu lo vorrai,

continuerò ad esserti vicino, abbracciandoti ed amandoti ogni giorno che verrà.

Grazie per come mi fai sentire, amata, desiderata e importante.. Ti amo, vita mia.. Da Lara per il suo amore Aladino ❤️”

“Io ti prometto che staremo insieme senza cadere e ogni mio giorno ti appartiene ti prometto che inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti e sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile Ogni volta che mi guardi” Da Irene per il suo Andrea

Anche quando la vita mi chiede di buttarmi, grazie a te, so che atterro sempre sul morbido…e non solo per la tua pancia!

“Sto guardando le immagini che custodisco di te nel mio cuore, e mi accorgo che non potrei mai cancellarle dalla mia memoria. Le parole non sono necessarie in momenti come questi e dopo 17 anni di una grande avventura vissuta insieme, l’unica cosa che posso ricordarti, senza remore e senza paura alcuna è… * “Ti Amo Elisabetta”…*

_After all this Time?… ALWAYS…_

Nicola

Amore mio, nonostante che la nostra storia sia finita da poco, vorrei augurarti di cuore un buon San Valentino, perché sei una ragazza stupenda e ti meriti veramente tutto l’amore di questo mondo, non solo oggi ma per tutta la vita ❤️ non mi dilungo oltre, ma vorrei salutarti dandoti un ultimo consiglio, forse il primo giusto in tutto questo tempo… Prima di innamorarti di qualcun altro, innamorati di te stessa. Ti amo

By mattia1234r

Per Massimiliano: Oggi dopo quasi 23 anni trascorsi insieme ho una grande certezza: il nostro amore è più forte di tutto e di tutti, sei tu il mio destino, il mio punto di riferimento, il mio tutto. Ti amo immensamente. Per sempre tua.

11 anni fa il primo bacio, la famiglia che cresce ed ora ti amo ancora di più. Tanti auguri, amore mio!!! Luigi ad Hanna

Zamira, grandissimo amore mio, sono 17 anni quest’anno che stiamo insieme nell’arco del nostro percorso mi hai dato 3 figli bellissimi ma che dico… meravigliosi… la prima di 16 anni i secondi cioè due gemelli, maschio e femmina di 8 anni, ti amo e spero che queste due parole ti facciano piacere, tanti auguri di buon San Valentino, ti amo. Circelli Paolo