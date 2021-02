Ancora codice giallo per ghiaccio su tutta la Toscana. L’allerta è stata emanata per la giornata di domani (16 febbraio) a causa delle condizioni di alta pressione e tempo stabile con infiltrazioni di aria umida che favoriranno isolate e deboli piogge su tutta la regione.

La sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalle 20 di oggi (15 febbraio) fino alle 10 di domani. Dalla sera di oggi fino alle prime ore del mattino di domani ci saranno temperature localmente inferiori a zero gradi su buona parte della regione con possibile formazione di ghiaccio. Non sono esclusi locali fenomeni di pioggia che gela al suolo sulle zone più occidentali, compresa la provincia di Lucca.