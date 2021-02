Campagna vaccinale, incontro online per domande e dubbi

Approfondimenti, domande frequenti, dubbi: domani (19 febbraio), alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, si terrà il primo incontro pubblico dedicato alla campagna di vaccinazione, per dare informazioni alla cittadinanza e rispondere alle domande delle persone. Nell’ambito del progetto Lucca Learning City, per il quale Lucca è tra le 230 città a livello mondiale riconosciute dall’Unesco come luogo di apprendimento permanente, l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare una serie di incontri virtuali per raggiungere il massimo numero di cittadini possibili.

All’appuntamento parteciperanno medici, specialisti, personale sanitario, capace di offrire un punto di vista attendibile e professionale. In questo modo, chiunque abbia un dubbio, una perplessità o anche una semplice richiesta di informazione, avrà la possibilità di rivolgersi direttamente ai professionisti con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema tanto importante e attuale.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Tambellini e della assessora Ilaria Vietina, prenderanno la parola Cristina Petretti, consigliera comunale con delega alla sanità, Marco Farnè, medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e responsabile delle cure primarie della zona distretto Piana di Lucca, e Giuliano Grazzini, medico specialista in ematologia e immunoematologia, medico vaccinatore Covid-19 e presidente di Farmacie comunali di Lucca Spa.

Per partecipare all’incontro è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Lucca e interagire nei commenti durante la diretta.