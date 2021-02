Con oltre mille firme raccolte in soli tre giorni il gruppo consiliare di Siamo Lucca torna a rilanciare il proprio ‘no’ alla parte del progetto di riqualificazione delle Mura urbane che prevede, tra gli altri interventi, anche l’installazione di balaustre metalliche su gran parte del perimetro interno. Progetto per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro da parte del ministero per i beni e le attività culturali.

Questa mattina i consiglieri della lista civica Remo Santini, Serena Borselli e Alessandro di Vito supportati dal senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e dal consigliere della Lega Giovanni Minniti sopra porta San Donato hanno così illustrato i dettagli del progetto. Dettagli che gli stessi consiglieri hanno appreso dalla richiesta di accesso agli atti dal Comune. Tra questi anche una lettera dove la Soprintendenza specifica che “i parapetti di nuovo inserimento non dovranno essere posti in aderenza ai paramenti murari ma a una distanza di 15 cm mentre i parapetti inseriti ai livelli superiori delle porte dovranno essere fissati al paramento murari salvaguardando elementi laterizi e lapidei”.

“Mentre il Comune parla di un progetto definitivo in realtà manca ancora l’approvazione da parte della conferenza dei servizi – afferma Remo Santini -. Per questo oggi siamo qui per rilanciare la nostra petizione online che ad oggi ha raccolto 1145 firme e che intendiamo portare avanti con banchetti dove e quando sarà possibile. Il Comune non può ignorare la voce dei cittadini contrari all’ingabbiamento di un patrimonio che li appartiene ma anzi dovrebbe avviare un confronto con loro, invece di nascondere i dettagli di un progetto che di fatto non piace a nessuno. Noi non siamo totalmente contrari agli interventi previsti per la valorizzazione di questo monumento storico e per la sua messa in sicurezza, ma riteniamo eccessivo circondare l’intero perimetro interno e le salite con ringhiere metalliche che andrebbero a deturpare, secondo i nostri calcoli, oltre 3 km del monumento simbolo della città. Così come non riteniamo possibile l’inserimento di alcuni elementi orizzontali incassati a terra con scritto ‘vietato salire’ e l’installazione di dissuasori in pietra, anch’essi presenti tra le carte del progetto”.

Per la lista civica i parapetti dovrebbero essere collocati in alcuni punti strategici dove non sono garantite le misure di sicurezza. Il gruppo d’opposizione a breve chiederà un incontro con la Soprintendenza. Tra le proposte avanzate dai consiglieri di Siamo Lucca per la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio c’è quella di creare un gruppo di volontari, ‘i custodi delle Mura’, incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme di sicurezza e di segnalare eventuali situazioni di pericolo.

“Questi due milioni potrebbero essere utilizzati per ristrutturare i sotterranei, per assumere personale di controllo e per creare un vero parco urbano. Così come il Comune dovrebbe impegnarsi per far sì che le Mura vengano finalmente riconosciute patrimonio Unesco – va avanti Santini ricordando la mozione presentata da Siamo Lucca in consiglio comunale -. Non per installare ringhiere, fuori e dentro i baluardi, con il rischio che queste diventino per qualcuno un incentivo per sfidare il pericolo. La sensazione è quella che per evitare dei guai con la Procura in caso di cadute, il Comune vada a intervenire anche laddove non è necessario”.

“Non siamo quelli del ‘no’ a prescindere – precisa Borselli -. Riconosciamo il fatto che in alcuni tratti debbano essere implementate le misure di sicurezza, così come riteniamo importante migliorare la cartellonistica, così come inserito nel progetto. Ma questo non può significare andare a stravolgere un monumento storico, come gli stessi architetti Roberta Martinelli e Raffaello Nardi hanno affermato. Così come prevede l’articolo 7 dello statuto del consiglio comunale inoltre – aggiunge Di Vito – la partecipazione è un elemento essenziale per amministrare un territorio. I cittadini vogliono essere parte attiva e lo stanno dimostrando mettendo le firme alla nostra petizione e mobilitandosi nei quartieri”.

“Siamo di fronte a un patrimonio dal valore inestimabile – conclude Mallegni -. Non possiamo correre il rischio di deformarlo per scongiurare ogni responsabilità da parte dell’amministrazione locale. Così come non possiamo mettere un guardrail su tutte le strade per scongiurare il pericolo di incidenti. Perché il problema delle ringhiere è solo un faro che si accende su un sistema legislativo da alleggerire, dove il Comune non può essere considerato il diretto responsabile di ogni caduta, e su un’educazione civica da potenziare”.