Infiltrazioni mafiose, firmato il protocollo per la tutela dell’economia nel settore turistico alberghiero

E’ stata firmata questa mattina (23 febbraio) l’intesa per la tutela dell’economia legale nel settore turistico alberghiero e in altre attività economico commerciali.

L’obiettivo è quello di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività turistico alberghiere e della ristorazione nonché negli altri settori dell’economia commerciale e dei servizi. Partner del protocollo, la Prefettura di Lucca, i Comuni di Viareggio, Lucca e Capannori, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca.

“Il prefetto questa mattina ha tenuto a dare ampie rassicurazioni sul fatto che il nostro territorio è, ad oggi, esente da infiltrazioni mafiose – commenta il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro -: un dato oggettivo importantissimo perché testimonia l’importante e capillare presenza delle Istituzioni e soprattutto la tenuta sociale della Comunità. Tuttavia è importante non abbassare la guardia, a maggior ragione in tempi di pandemia. La crisi sanitaria in atto, che si prolunga ormai da un anno, si è in breve trasformata in crisi economica ma soprattutto sociale, creando situazioni di debolezza che interessano in particolar modo alcuni settori: penso soprattutto al turismo, elemento trainante per l’occupazione del territorio, così fortemente penalizzato”.

“Il Ministro dell’Interno – si legge nell’atto -, ha infatti evidenziato come i fenomeni di disagio correlati a possibili difficoltà della ripresa economica possano determinare l’insorgere di condizioni favorevoli per un’espansione degli interessi illeciti e criminali, con il rischio che la carenza di liquidità possa rappresentare un’ulteriore occasione per l’ingresso di capitali di provenienza illecita nei settori produttivi e nell’economia legale, anche nei contesti economicamente più progrediti”.

E’ quindi interesse delle parti firmatarie dell’accordo, assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando pienamente, ciascuno per la parte di competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi, attraverso un’azione di prevenzione e rafforzamento delle cautele antimafia. Le parti si impegnano così a porre in essere azioni condivise volte a intensificare e coordinare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo per intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi di proprietà o di gestione di beni o attività, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione o anche interferenze nella libera attività imprenditoriale e commerciale, da parte di soggetti che operano nell’ambito di circuiti illeciti o contigui alla criminalità organizzata.

Compito dei Comuni, in particolare sarà quello di segnalare eventuali incrementi significativi del numero di segnalazioni certificate di inizio di attività presentate al Suap rispetto ad analoghi periodi precedenti; a sottoporre alla verifica antimafia, le Scia di nuove aperture, subingressi o variazioni soggettive relative alle attività di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e a stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, pizzerie, pub, bar e pasticcerie, assumendo i conseguenti provvedimenti interni per la corretta attuazione delle procedure previste. I Comuni dovranno poi comunicare tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle certificazioni antimafia, i dati relativi alle società e imprese che abbiano presentato la Scia.

“Un impegno importante – sottolinea il primo cittadino – che fa della prevenzione e del monitoraggio continuo un punto di forza: siamo pronti a sostenere lo sforzo ulteriore richiesto e mettiamo volentieri le nostre professionalità a disposizione dell’iniziativa”.