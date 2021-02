Martinelli: “In via dei Paladini doppio impianto di illuminazione”

“Via dei Paladini ad Antraccoli: Lucca paga doppio impianto di illuminazione. A metà dicembre è stato attivato il nuovo impianto e ancora oggi è sempre in funzione anche il vecchio”. Lo ha dichiarato durante il consiglio comunale di questa sera (23 febbraio) Marco Martinelli presidente del gruppo di Fratelli d’Italia che ha denunciato la questione sollecitata dai cittadini della zona e che lo stesso ha potuto verificare a seguito di sopralluogo. “È presente quindi – ha aggiunto Martinelli – una doppia illuminazione multicolor: bianca relativa all’impianto nuovo e gialla relativa all’impianto vecchio. L’ impianto nuovo – ha attaccato il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia – andava lasciato spento finché non erano pronti i certificati di conformità. Non c’è giustificazione perché l’amministrazione comunale l’abbia attivato ed acceso se non aveva certificazioni”. Marco Martinelli ha poi denunciato che “sempre nella stessa via dei Paladini sulla pista ciclabile l’asfalto da poco rifatto si sta già sgretolando”.